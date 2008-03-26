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Un defecto en lavavajillas Electrolux, AEG, Juno y Zanussi podría provocar un incendio

Los usuarios pueden verificar si sus aparatos están afectados en las páginas web del fabricante.

FACUA.org
España-26/03/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que un componente defectuoso en determinados lavavajillas de las marcas Electrolux, AEG, Juno y Zanussi podría dar lugar a un sobrecalentamiento o cortocircuito, con el consiguiente riesgo de incendio.

Las cuatro marcas pertenecen a la mu

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