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Un estudio asegura que el aceite de oliva es beneficioso desde la primera ingesta

Se asegura que el alimento minimiza la muerte celular que provoca la absorción de grasas durante la digestión, entre otros factores positivos.

FACUA.org
Internacional-16/10/2007
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Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado que el consumo de aceite de oliva es «beneficioso» desde la primera ingesta. En concreto, el trabajo, que ha sido publicado en la revista Journal of Nutrition, asegura que este alimento minimi

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