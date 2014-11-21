Un estudio culpa a las políticas corporativas de los bancos de las conductas deshonestas de sus empleados
Expertos y autoridades de supervisión sugieren que los trabajadores del sector financiero deberían suscribir un código ético de comportamiento profesional similar al juramento hipocrático de los médicos.
FACUA.org
Europa-21/11/2014
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La revista Nature acaba de difundir un estudio que presenta argumentos que demuestran el premeditado comportamiento deshonesto puesto en práctica por los bancos pa