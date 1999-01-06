Un estudio de FACUA detecta que la mitad de los artículos anunciados en las 'teletiendas' son 'productos milagro'
Antena 3 y Telecinco dedican a la emisión de 'teletiendas' más tiempo del permitido por la directiva de 'Televisión sin fronteras'
FACUA.org
España-06/01/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado un estudio sobre la emisión de teletiendas en las cadenas de ámbito nacional durante los horarios matinal y de madrugada, por el que ha detectado vulneraciones de la legislaci&oa