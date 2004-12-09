Un estudio de FACUA sobre los precios de 52 juguetes detecta una diferencia media del 17%
La Federación compara los precios en Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés y su tienda virtual, Eroski, Hipercor y Toys'r'us.
FACUA.org
España-09/12/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo en siete grandes establecimientos comerciales españoles sobre los precios de cincuenta y dos juguetes para todas las edades de veinticinco fabricantes. FACUA recomienda a los consumidores que