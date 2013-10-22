Un experimento constata una reducción de toxinas del 90% en una cafetería tras la ley antitabaco
Cuando se podía fumar las concentraciones de algunas partículas superaban cuatro veces el máximo permitido.
FACUA.org
España-22/10/2013
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Investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea-CSIC) han constatado una reducción del 90% de sustancias tóxicas y carcinogénicas en una cafetería de Barcelona respecto a la entrada en vigor de la ley antitabaco.