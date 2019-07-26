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Un fallo de seguridad en bombas de insulina Medtronic permite a terceros controlar el dispositivo

FACUA alerta de que la debilidad podría permitir acceder a la configuración del aparato y cambiar las dosis de medicación que recibe el paciente a través de este utensilio de administración continua.

FACUA.org
España-26/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que un fallo en la seguridad de las bombas de insulina Medtronic MiniMed permite a terceros acceder a la configuración del dispositivo y controlar las dosis de medicamento que recibe el paciente, lo que podría provocar problemas en su

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