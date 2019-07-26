Un fallo de seguridad en bombas de insulina Medtronic permite a terceros controlar el dispositivo
FACUA alerta de que la debilidad podría permitir acceder a la configuración del aparato y cambiar las dosis de medicación que recibe el paciente a través de este utensilio de administración continua.
FACUA.org
España-26/07/2019
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