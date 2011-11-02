Un fallo en el sistema de localización del iPhone 4S podría causar problemas de batería
Esta herramienta seguiría funcionando incluso cuando no hay ninguna posibilidad de que el usuario se encuentre en una zona horaria diferente y consumiría energía en el proceso.
FACUA.org
Internacional-02/11/2011
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Un fallo en el sistema de localización de nuevos husos horarios en iOS 5 puede ser el responsable de los problemas que algunos usuarios del iPhone 4S están experimentando con la duración de la batería del dispositivo.
La opción Setting Time Zone