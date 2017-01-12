Un fallo en los navegadores web Chrome y Safari deja al descubierto los datos de tarjetas de crédito
Detectado un agujero de seguridad en la función de autocompletar que ofrecen los citados navegadores: se rellenan además automáticamente cajas adicionales ocultas con información personal o sensible añadida.
FACUA.org
Internacional-12/01/2017
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Un fallo de seguridad descubierto en dos de los navegadores web más utilizados a nivel mundial, Chrome y Safari, deja al descubierto datos sensibles como los de las tarjetas de las crédito, así como otra información personal.
Así lo revela el