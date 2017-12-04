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Un grave agujero de seguridad en Telefónica deja al descubierto miles de líneas de grandes empresas

La compañía vendió durante más de cuatro años un servicio de centralita IP con un enorme fallo: permitía acceder a mensajes de voz o suplantar identidades, entre otros.

FACUA.org
España-04/12/2017
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La compañía Telefónica ha vendido durante más de cuatro años un servicio de centralita en la nube, Centrex IP, que permite a grandes empresas en España poder gestionar sus líneas de teléfono en diferentes sedes, con una grave vulnerabilidad.

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