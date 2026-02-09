Un hotel de Menorca devuelve casi 700 euros a una socia de FACUA que denunció deficiencias en la seguridad, higiene, confort y restauración
La habitación que dieron a la usuaria en el RVHotels Sea Club Menorca tenía el baño en mal estado, restos de pintura y suciedad, utensilios oxidados y sucios y el aire acondicionado averiado durante tres días en pleno verano. También sufrió deficiencias en la comida del hotel.
Comunitat Valenciana-09/02/2026
El RVHotels Sea Club Menorca ha accedido a reembolsar a una socia de FACUA Comunidad Valenciana el 50% del importe que había abonado al no poder disfrutar plenamente de sus vacaciones por encontrar durante su estancia múltiples deficiencias graves que afectaron la seguridad, higiene, confort y r