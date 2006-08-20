Un importante índice de dominicanos no pagan el servicio de agua por considerarlo precario
Un estudio de Fundecom revela que sólo el 15% de los consumidores conoce la existencia de un organismo regulador en esta materia.
FACUA.org
América-20/08/2006
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