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Un importante índice de dominicanos no pagan el servicio de agua por considerarlo precario

Un estudio de Fundecom revela que sólo el 15% de los consumidores conoce la existencia de un organismo regulador en esta materia.

FACUA.org
América-20/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Andalucía (ASA) han colaborado en la realización de un proyecto en República Dominicana gracias a las subvenciones de la Fundaci&o

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