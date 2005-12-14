Un informe de FACUA revela diferencias de hasta un 184% en las tarifas de la ITV, según la comunidad autónoma en que se realice
Las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos en los turismos han subido en 2005 una media del 3,4%.
FACUA.org
España-14/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha elaborado un estudio comparativo sobre las tarifas máximas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, importes que t