Un juez declara desproporcionada la 'multa' que cobra Vodafone Ono por el retraso en los pagos
Una sentencia obliga a la compañía a devolver 325 euros cobrados por este motivo, práctica denunciada por FACUA en 2013 ante las autoridades de consumo y la Setsi.
FACUA.org
España-09/11/2016
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El juzgado de Primera Instancia número 1 de Monzón (Huesca) considera desproporcionada la penalización que Vodafone Ono cobra a sus clientes cuando se retrasan en el pago de una factura. Por este motivo, la sentencia condena a la compañía a devolver a un usuario