Un juez desestima la demanda de Ryanair contra un piloto que cuestionó públicamente sus prácticas
Considera que sus expresiones en un medio de comunicación fueron "proporcionadas". Tanto Fomento como la autoridad de aviación irlandesa recomendaron a la compañía modificar su política de combustible.
FACUA.org
España-05/11/2013
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La Justicia de Madrid ha desestimado la demanda de Ryanair contra el piloto Jorge Ruiz de Almirón. La aerolínea irlandesa consideraba que sus declaraciones, en las que cuestionaba públicamente las prácticas de la compañía en los casos de