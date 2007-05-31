Un juez mexicano ordena el embargo de bienes de Air Madrid por valor de 407.000 euros por daños y perjuicios a los usuarios
Tras admitir a trámite una demanda de la Procuraduría Federal del Consumidor.
FACUA.org
América-31/05/2007
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El Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México ha admitido a trámite una demanda de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Air Madrid por daños y perjuicios a consumidores como consecuencia del cese de sus operaciones. Asimismo, ha ord