Más noticias

Un juez mexicano ordena el embargo de bienes de Air Madrid por valor de 407.000 euros por daños y perjuicios a los usuarios

Tras admitir a trámite una demanda de la Procuraduría Federal del Consumidor.

FACUA.org
América-31/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México ha admitido a trámite una demanda de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Air Madrid por daños y perjuicios a consumidores como consecuencia del cese de sus operaciones. Asimismo, ha ord

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos