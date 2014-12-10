Un juez ordena el cese cautelar de las actividades de la aplicación Uber en España por competencia desleal
La resolución recoge que la empresa desarrolla "una actividad que infringe las normas jurídicas de manera muy evidente en un sector regulado".
FACUA.org / Europa Press
España-10/12/2014
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El juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese y la prohibición en España de las actividades de la aplicación de desplazamientos Uber, que pone en contacto a conductores y usuarios para la movilidad dentro de la ciudad como alternativa al taxi tradicion