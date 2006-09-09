Un juez prohíbe a Movilisto las descargas para móviles de una imitación del tema de El Koala 'Opá'
La sentencia reprocha esta práctica comercial porque "se lanza al consumidor el mensaje de que el ringtone comercializado está extraído del original".
FACUA.org
España-09/09/2006
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El juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha ordenado la paralización «de manera inmediata» de las descargas para teléfonos móviles que la compañía Movilisto ofrecía del tema Opá, yo viazé un corrá, de El Koal