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Un juzgado admite a trámite una querella contra la Comisión Sinde por prevaricación

Abre diligencias penales contra todos sus miembros por un cargo cuya pena puede alcanzar los diez años de inhabilitación.

FACUA.org
España-10/10/2013
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El juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a tramite una querella contra la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura (conocida como Comisión Sinde) y ha abierto diligencias penales contra todos sus miembros, según

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