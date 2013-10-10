Un juzgado admite a trámite una querella contra la Comisión Sinde por prevaricación
Abre diligencias penales contra todos sus miembros por un cargo cuya pena puede alcanzar los diez años de inhabilitación.
FACUA.org
España-10/10/2013
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El juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a tramite una querella contra la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura (conocida como Comisión Sinde) y ha abierto diligencias penales contra todos sus miembros, según