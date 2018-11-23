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Un juzgado condena al Banco Santander a pagar el impuesto de una hipoteca firmada hace 12 años

La jueza ha considerado en su sentencia que "se ha atribuido abusivamente" el pago del IAJD a la persona que solicitó el crédito.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-23/11/2018
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El Juzgado de primera instacia número 25 bis de Valencia ha condenado al Banco Santander a pagar retroactivamente el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de una hipoteca firmada en agosto de 2006, además de a abonar todos aquellos gastos derivados de la transacci&o

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