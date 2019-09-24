Un juzgado de Alcobendas investiga la web denunciada por FACUA que cobra por la tarjeta sanitaria europea
Usaba el logo y los colores de la Comisión Europea como forma de hacer creer que era un sitio oficial. La Fiscalía denunció los hechos, que la asociación puso en su conocimiento.
FACUA.org
España-24/09/2019
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, un juzgado de Alcobendas (Madrid) ha abierto diligencias previas contra la web tarjetasanitariaeuropeaonline.com, que cobra 59 euros por la renovación de la tarjeta sanitaria europea -un trámite que en realidad puede