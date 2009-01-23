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Un juzgado de Barcelona desestima la demanda de Ryanair contra Atrápalo

La compañía irlandesa amenazó este verano con la cancelación de miles de reservas realizadas a través de agencias de viajes.

FACUA.org
España-23/01/2009
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El Juzgado Mercantil Número 2 de Barcelona ha desestimado la demanda que Ryanair interpuso este verano contra Atrápalo por vender billetes de la aerolínea de bajo coste irlandesa a través del portal, reconociendo así el derecho de Atrápalo a intermediar e

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