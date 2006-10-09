Un juzgado de Barcelona investiga a 115 personas acusadas de falsear contratos de líneas telefónicas de Ono
Las investigaciones se iniciaron hace un año y han tenido lugar en veintinueve provincias.
FACUA.org
España-09/10/2006
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Un juzgado de Barcelona está investigando a 115 personas que han sido acusadas por la Guardia Civil de falsear contratos de líneas telefónicas de más de 350 usuarios de veintinueve provincias españolas.
Según ha informado la Guardia Civil, los acu