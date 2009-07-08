Un juzgado mercantil obliga a Vodafone a retirar su última campaña por publicidad ilícita
Determina que la campaña, que asegura a los clientes que pueden disponer de telefonía fija gratis para siempre, transmite una información al consumidor que puede "inducir a error" sobre el servicio que finalmente se presta.
FACUA.org
España-08/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado Mercantil número 9 de Madrid ha dictado un auto por el que obliga a Vodafone a retirar su última campaña publicitaria Te regalamos para siempre el fijo en tu casa al considerar que se trata de publicidad ilícita y competencia desleal.
Dicho au