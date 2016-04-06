Un médico es condenado a reparar el honor de su antiguo socio en su estado de WhatsApp
Deberá pagarle 2.000 euros de indemnización por escribir el texto "No te fíes de (nombre)" y mantenerlo durante casi cuatro meses.
Europa Press
Comunitat Valenciana-06/04/2016
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia) ha condenado a un médico a reparar en su estado de WhatsApp el honor de su antiguo socio, después de que hubiera mantenido en este espacio la frase «No te fíes de Javier Gutié