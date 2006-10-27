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Un mes después de su "apuesta por la transparencia total", un anuncio de Iberia oferta vuelos "desde 10 euros" cuyo precio real es como mínimo casi cinco veces superior

El anuncio apareció el 30 de septiembre en elpais.es y ha vuelto a hacerlo el 27 de octubre.

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España-27/10/2006
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Un mes depués de su «apuesta por la transparencia total», un anuncio de Iberia publicado en elpais.es oferta viajes de ida y vuelta a países europeos y dentro de España desde 10 y 18 euros, re

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