Un nuevo emblema humanitario internacional, el cristal rojo, entra en vigor
Se sumará a la cruz roja y la media luna roja para dar protección a las víctimas y trabajadores en los conflictos armados.
FACUA.org
Internacional-14/01/2007
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El cristal rojo (el contorno de un cuadrado rojo apoyado en una de sus puntas sobre fondo blanco) es reconocido desde este domingo como nuevo emblema humanitario internacional, con la entrada en vigor de un protocolo adicional a las Convenciones de Ginebra de 1949.
Así lo ha anunci