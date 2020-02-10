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Un nuevo error en Windows 7 impide que los usuarios apaguen sus ordenadores

Cuando los usuarios intentan apagar o reiniciar sus ordenadores, el sistema operativo muestra un mensaje en el que afirma que "no tiene permiso" para hacerlo.

Europa Press
España-10/02/2020
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Un nuevo error en el sistema operativo Windows 7 impide que los usuarios apaguen y reinicien sus ordenadores, después de que Microsoft dejara de dar soporte al sistema operativo a mediados de enero.

Cuando los usuarios intentan apagar o reiniciar sus ordenadores, el sistema operativ

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