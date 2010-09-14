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Un piloto de Ryanair propone cambiar a su presidente por un auxiliar de vuelo

El comandante Morgan Fischer responde a la idea del polémico O'Leary de prescindir del copiloto en vuelos de corta distancia.

FACUA.org
España-14/09/2010
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Un piloto de Ryanair ha respondido a la idea del presidente de la aerolínea, Michael O’Leary, de prescindir del copiloto en los vuelos de corta distancia proponiendo a su vez la sustitución del polémico empresario por un auxiliar de vuelo en prácticas, seg

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