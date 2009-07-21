Un 'test de inteligencia' anunciado en Facebook, trampa para dar de alta a los usuarios en un servicio de contenidos para móviles
Los usuarios envían un SMS para recibir los resultados pero en lugar de ello sufren la activación de un servicio que les supone 30 céntimos más IVA por cada mensaje recibido.
FACUA.org
España-21/07/2009
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