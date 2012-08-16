Un tribunal australiano rechaza los recursos de las tabaqueras contra el empaquetado genérico
A partir de diciembre, las cajetillas de tabaco en Australia tendrán un diseño estándar.
FACUA.org
Asia y Oceanía-16/08/2012
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El Tribunal Superior de Australia ha rechazado los recursos interpuestos por las compañías tabaqueras contra la decisión del Gobierno australiano de homogeneizar el diseño de las cajetillas de tabaco, al estimar que la legislación sobre empaquet