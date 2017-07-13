Un tribunal británico los condena por denunciar una falsa intoxicación durante sus vacaciones en Canarias
Deben pagar unos 4.188 euros para sufragar los costes de un juicio que iniciaron para reclamar al touroperador Thomas Cook una compensación de 11.186 euros por gastroenteritis.
FACUA.org
Canarias-13/07/2017
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Un magistrado de un tribunal británico ha condenado a unos turistas del Reino Unido a pagar «por mala intención» unos 4.188 euros para sufragar los costes de un juicio que iniciaron para reclamar al touroperador Thomas Cook una compensación de 11.186 euros por intox