Un tribunal indio multa a Pepsi después de que un consumidor encontrara gusanos en una botella
La sentencia, fruto de una demanda de 2002, condena a la multinacional a pagar 1.800 euros.
FACUA.org
Asia y Oceanía-26/04/2007
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Un tribunal de la India ha impuesto a la multinacional Pepsi una multa de 100.000 rupias (unos 1.800 euros) después de que un consumidor encontrase gusanos en un refresco de esa marca hace cinco años. Según informa la agencia de noticias indoasiática IANS, el tribunal