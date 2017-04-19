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Una cuenta sin seguidores tuitea la condena de Luis Suárez Jordana (Ausbanc) por difamar a Rubén Sánchez

Primero el director de publicaciones de Ausbanc protegió su cuenta. Después aseguró que había sido hackeada. La sentencia lo obliga a tuitear desde el perfil donde publicó los ataques al portavoz de FACUA.

FACUA.org
España-19/04/2017
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Tras el supuesto hackeo de la cuenta de Twitter del director de Publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana (@LSuarezJ), una nueva cuenta sin seguidores ha tuiteado la sentencia que lo condena por difamar al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rub&ea

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