Una de cada cuatro suministradoras de agua obligan a llamar a líneas 902 para la atención al usuario
FACUA pide a los candidatos a las Elecciones Municipales que se comprometan a dotar de teléfonos gratuitos a las empresas de servicios básicos.
FACUA.org
España-16/05/2011
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Una de cada cuatro suministradoras de agua de las capitales españolas, el 25%, obligan a llamar a líneas 902 para la atención telefónica a los usuarios, porcentaje que se sitúa en el 13% en el caso de las empresas de transporte urbano, frente a un reducido porce