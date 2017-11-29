Una directiva de la asociación de consumidores peruana Aspec visita las oficinas de FACUA y su Fundación
El encuentro se enmarca dentro del Programa de Transmisión de Experiencias que, junto a la Fundación FACUA, se lleva a cabo en América Latina.
FACUA.org
Internacional-29/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA han recibido en sus oficinas a Julissa A. Manrique, directiva y responsable de Administración de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec). La visita, que ha tenido lugar del 14 al 17 de