Una embarazada que consumió la carne mechada con 'Listeria' en un bar da a luz de forma prematura
FACUA reclama a la Junta que deje de minimizar este gravísimo problema de salud pública y emprenda actuaciones para que la hostelería y los pequeños establecimientos de alimentación conozcan la alerta.
FACUA.org
Andalucía-18/08/2019
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Imagen: ABC.
Una embarazada que consumió la carne mechada con Listeria monocytogenes en un bar de Sevilla ha dado a luz de forma prematura, en su 33 semana de gestación. Tanto ella como su marido y su hijo habían consumido montaditos de carne mechada en el establecimiento y tras