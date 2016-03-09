Una empresa de envío de paquetería a Ecuador cierra y deja a más de cinco mil personas sin sus envíos
Se desconoce dónde están los dueños de OGC, que tenía sedes en Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona, Hospitalet y Bruselas.
FACUA.org
España-09/03/2016
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OGC, una empresa de envío de paquetería a Ecuador con sede central en Madrid y delegaciones en Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Bruselas, ha cerrado sin aviso previo, lo que ha dejado a más de cinco mil personas sin los envíos que ten&iac