Una investigación de dos universidades de EEUU se adentra en el mercado de cuentas falsas de Twitter
Un grupo de investigadores invirtió casi 4.000 euros para comprar y analizar más de 120.000 cuentas de 'spammers', en un intento por aprender cómo ser más listos que ellos.
FACUA.org
América-26/10/2013
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Un proyecto de investigación (descargar aquí) en el que un grupo de académicos de dos universidades estadounidenses ha comprado más de 120.000 cuentas de Twitter