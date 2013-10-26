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Una investigación de dos universidades de EEUU se adentra en el mercado de cuentas falsas de Twitter

Un grupo de investigadores invirtió casi 4.000 euros para comprar y analizar más de 120.000 cuentas de 'spammers', en un intento por aprender cómo ser más listos que ellos.

FACUA.org
América-26/10/2013
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Un proyecto de investigación (descargar aquí) en el que un grupo de académicos de dos universidades estadounidenses ha comprado más de 120.000 cuentas de Twitter

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