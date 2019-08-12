Una jueza de California determina que Facebook invade la privacidad con el reconocimiento facial
Sentencia a favor de un grupo de estudiantes que acusaron a la empresa de incumplir la ley estatal y su Acta de Privacidad de la Información Biométrica con el uso de esta tecnología sin consentimiento.
Europa Press
Internacional-12/08/2019
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Una jueza en Estados Unidos ha fallado en contra de Facebook. Un tribunal de distrito de California ha determinado que su uso de la tecnología de reconocimiento facial sin el consentimiento de los usuarios «invade los asuntos privados los individuos» y considera que puede suponer