Una llamada nacional con Amena, Movistar y Vodafone es mucho más cara que hablar desde un fijo con EE.UU. o la UE
FACUA ha comparado los treinta y dos planes tarifarios con contrato y tarjeta de las tres compañías de telefonía móvil.
FACUA.org
España-10/10/2003
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Realizar una llamada nacional con Amena, Movistar y Vodafone resulta mucho más caro que hablar desde un fijo con Estados Unidos (EE.UU.) o la Unión Europea (UE). Y es que las tarifas de las compañías de telefonía móvil que operan en España son exce