Una promotora de espectáculos francesa lleva a eBay ante los tribunales
Por haber permitido la venta de billetes de un espectáculo a un precio mayor que el previsto por la organización.
FACUA.org
Europa-04/08/2008
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La promotora de espectáculos francesa Quai Ouest Musiques ha denunciado al sitio web de subastas estadounidense eBay, según una información publicada hoy en el diario galo Le Parisien.
Según se lee en el diario de la capital gala, en eBay, los precios de