Una resolución de la Junta desmonta una noticia falsa de 'Abc' sobre las cuentas de la Fundación FACUA
El diario publicó que la Administración autonómica había advertido del incumplimiento de la normativa que obliga a destinar al menos el 70% de sus ingresos a sus fines. La Fundación destinó a ellos el 71,5%.
FACUA.org
Andalucía-19/11/2019
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El pasado 14 de octubre, el diario ABC de Sevilla publicó que «la Junta de Andalucía ha advertido a FACUA de que su fundación para la Cooperación Internacional y el Consumo [Sostenible] ha incumplido la normativa q