Una semana después, el Ministerio de Sanidad aún no ha publicado la alerta sobre los huevos con salmonela
Euskadi sigue ocultando de dónde proceden, por lo que los consumidores no pueden identificarlos. Se limitó a indicar que son de Segovia, sembrando la sospecha sobre todas las granjas avícolas de la provincia.
FACUA.org
España-07/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que una semana después, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) aún no ha publicado en su web información alguna sobre la alerta por huevos con salmonela emitida por el Gobierno Vasco. Por su