Una senadora demócrata de EE.UU. anuncia una ley para bloquear la puesta en marcha de Gmail
La senadora demócrata responsable de la ley californiana que protege a los usuarios de llamadas telefónicas de empresas de telemarketing conminó a Google a reconsiderar su servicio dos días después de que lo hiciera la plataforma de asociaciones de consumidores de EE.UU., Canadá y la UE a la que se ha incorporado FACUA.
FACUA.org
América-13/04/2004
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A las acciones llevadas a cabo por una plataforma de asociaciones de consumidores de América y Europa, entre ellas la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), para evitar la puesta en marcha del correo electrónico espía de Google, se ha sumado el anuncio de