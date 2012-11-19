Una sentencia confirma la legalidad de ciertas modificaciones de consolas
La Audiencia de Zaragoza desestima un recurso de la patronal de videojuegos aDeSe contra los responsables de varias tiendas y absuelve a los dos condenados en primera instancia por una falta contra la propiedad intelectual.
FACUA.org
España-19/11/2012
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La Audiencia de Zaragoza ha desestimado un recurso de la patronal de videojuegos aDeSe contra los responsables de varias tiendas por modificar consolas de videojuegos. Además, la sentencia absuelve a dos condenados en primera instancia de una falta contra la propiedad intelectual.