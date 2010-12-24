Nuestras accionesFACUA critica la falta de respeto de Industria al movimiento de consumidores

Una subida de la luz del 10% encarecería más de 60 euros anuales el recibo del usuario medio

Según los análisis de FACUA, la subida acumulada en sólo tres años y medio representaría más de un 48%.

FACUA.org
España-24/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción advierte que una subida de la luz del 10% encarecería más de 60 euros anuales el recibo del usuario medio. En sólo tres años y medio, la factura anual acumularía una subida superior a los 220 euros, más de un 48%.

<
Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos