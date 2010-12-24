Una subida de la luz del 10% encarecería más de 60 euros anuales el recibo del usuario medio
Según los análisis de FACUA, la subida acumulada en sólo tres años y medio representaría más de un 48%.
FACUA.org
España-24/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que una subida de la luz del 10% encarecería más de 60 euros anuales el recibo del usuario medio. En sólo tres años y medio, la factura anual acumularía una subida superior a los 220 euros, más de un 48%.<