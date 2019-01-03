Una vulnerabilidad en los Chromecast permite ejecutar comandos de voz maliciosos mediante Amazon Echo
Los altavoces no podrían hackearse directamente, según advierte la compañía de ciberseguridad Pen Test Partners, pero sí cuando existen brechas de seguridad de otros dispositivos conectados.
Europa Press
Internacional-03/01/2019
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Imagen: Flickr.com/jeepersmedia (CC BY 2.0)
Una vulnerabilidad presente en los dispositivos Chromecast permite utilizar el asistente digital Amazon Alexa y los altavoces inteligentes Echo de la compañía para ejecutar comandos de voz maliciosos en los dispositivos domésticos conectados.
Según ha advertido