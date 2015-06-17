Unicaja intentó rechazar una autopsia como justificante de una muerte para no pagar un seguro de vida
Tras la reclamación de FACUA, Unicorp Vida, filial del banco, abona 15.000 euros al padre del fallecido.
FACUA.org
Málaga-17/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que la compañía de seguros Unicorp Vida, dependiente de Unicaja, abone los 15.000 euros del seguro de vida que tenía contratado el hijo de su socio de Málaga J.S.G. vinculado con una tarjeta de crédito de la