Usuarios de PlayStation 3 alertan de que el nuevo firmware 4.45 puede bloquear la consola
La actualización ya ha sido retirada por Sony, aunque se desconoce qué solución va a ofrecer a aquellos que hayan visto su consola inutilizada.
FACUA.org
Internacional-19/06/2013
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Numerosos usuarios de la consola de videojuegos PlayStation 3 están informando de que la nueva actualización del software interno de la consola (firmware 4.45) puede provocar el bloqueo de algunos modelos, según